2017年1月1日（日）
- 「白人優越」タブー正当化 多文化主義の危機
- 金正恩氏「東方の核強国、軍事強国になった」
- 政界の闇を占う 政治記者新年座談会
- 隈研吾さん 新国立は「外苑の森の庭園建築」
- 旭化成が18年ぶり優勝 ニューイヤー駅伝
- 高校ラグビー シード校が8強独占
- 8強続々! 高校ラグビーのトーナメント表
- 紅組司会、有村架純は「白組が勝つと思った」
ピックアップ
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各地の城下町で記念イベント続々
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２０２０東京五輪 ともに金メダルを
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社会
- 皇室 皇居・宮殿で「新年祝賀の儀」
- 白いカレー 根野菜使ってレトルト商品開発 山口・岩国
- ＪＲ誕生３０年 意匠を凝らした超豪華寝台列車が相次ぎデビュー
- 熊本地震 全壊の木山神宮 仮拝殿に初詣客 益城町
- 東日本大震災・大気中の環境放射線量 福島第１原発・正門周辺 １２月３１日正午現在
- 「日本八景」選定９０年 谷崎潤一郎、横山大観らの審査委員 １３時間の大討論
- ＪＡＬ 初日の出・初富士フライト 雲の上でご来光
政治
- 記者座談会 政界ズバリ予測 ２０１７年はどんな年？
- 退位要件 天皇の意思明記せず 特別立法で政府方針
- 在日米軍再編 山陰・四国沖に新空域 艦載機で訓練可能 岩国基地
- 慰安婦問題 日韓合意 釜山の少女像、移転困難 市民らの反対強く
- 首相日々 ３１日
- 選挙 今年の主な選挙
- 記者座談会 政界ズバリ予測
経済
- １７年経済展望 保護主義拡大を懸念
- １７年経済展望 英離脱で企業停滞も 欧州
- １７年経済展望 「金融リスク」回避焦点 中国
- １７年経済展望 トランプ政権に不透明感 米国
- １７年経済展望 海外経済・為替頼み 日本
- 福岡空港民営化 第一交通が参加方針
- プランタン銀座 ３２年の歴史に幕
国際
- トルコ 銃乱射の死者３９人に 当局、襲撃犯の行方追う
- 北朝鮮 ＩＣＢＭ準備「最終段階」 金正恩氏が新年の辞
- トルコ ナイトクラブ襲撃 銃乱射で３５人死亡
- 国連 安保理、シリア停戦支持する決議案を採択
- 現場報告・トランプと世界 米、移民流入で生活不安（その１） 多文化主義の危機
- 国連 事務総長にグテレス氏就任へ 潘氏は任期満了
- ブラジル ギリシャ大使の殺害容疑で妻逮捕
スポーツ
- 高校ラグビー ８強は全てシード校が独占
- サッカーキング 名将・小嶺忠敏が築き上げた長崎総科大附の盤石サッカー 個々のタスクを完遂させて強豪撃破
- 高校ラグビー 東京が初の８強 石見智翠館も
- ＮＨＬ ブルージャケッツ１５連勝 歴代２位タイ
- ニューイヤー駅伝 旭化成１８年ぶりＶ 通算優勝２２回に
- 高校ラグビー 東海大仰星、御所実がベスト８決める
- サッカーキング 明暗を分けた“早すぎる先制点”…初出場の中京を襲った思わぬ落とし穴
サイエンス
- 免疫治療薬 オプジーボ効果予測 投与前に指標
- 難病患者死亡 トイレに放置 福岡の病院
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- 市販薬 購入で減税 スイッチＯＴＣ、年１．２万円超え控除
- 市販薬 １万２０００円超で減税 １月から、領収書保存を
- 精神保健指定医 ９０人以上、医業停止へ 資格不正で処分
- 厚労省 未就学児分の国保支出減廃止 医療費独自助成の自治体 １８年度から
カルチャー
- 文化財 神聖視された鳥 倉吉、スタンプ文土器／米子、水鳥形埴輪 ／鳥取
- コンサート バロックで迎春 赤れんがパーク、あす ／京都
- 干支展 洋画家・安部さん、多彩な鶏の絵３０点 きょうから、生駒 ／奈良
- 組紐 生産日本一・伊賀 思いつなぐ 君の名は。で人気（その１） ／三重
- 組紐 生産日本一・伊賀 思いつなぐ 君の名は。で人気 映画鑑賞者の声 ／三重
- 組紐 生産日本一・伊賀 思いつなぐ 君の名は。で人気（その２止） ／三重
- おかあさんの微笑み絵画展 受賞者決まる 姫路 ／兵庫